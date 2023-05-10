"Украинский футболист" угрожал взорвать московский ТЦ 9 мая

Неизвестный, представившийся "украинским футболистом", 9 мая угрожал взорвать московский торговый центр "Авиапарк" и требовал 500 тысяч рублей для Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, не вполне адекватный мужчина 9 мая позвонил в полицию, представился "украинским футболистом Лёшей Савкиным" и заявил, что заложил бомбу в "Авиапарке". За разминирование "спортсмен" потребовал 500 тысяч рублей, чтобы перевести их на нужды ВСУ, и дал сутки на раздумье.

В ТЦ сразу же провели проверку и никакой взрывчатки не нашли. А телефонного террориста сейчас ищет полиция. Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Кстати, футболист с именем Алексей Савкин действительно есть: около десяти лет назад он играл за ФК "Кривбасс" в городе Кривой Рог.