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10 мая, 16:21

"Украинский футболист" угрожал взорвать московский ТЦ 9 мая

SHOT: Неизвестный угрожал взорвать ТЦ "Авиапарк" в Москве

Неизвестный, представившийся "украинским футболистом", 9 мая угрожал взорвать московский торговый центр "Авиапарк" и требовал 500 тысяч рублей для Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, не вполне адекватный мужчина 9 мая позвонил в полицию, представился "украинским футболистом Лёшей Савкиным" и заявил, что заложил бомбу в "Авиапарке". За разминирование "спортсмен" потребовал 500 тысяч рублей, чтобы перевести их на нужды ВСУ, и дал сутки на раздумье.

В ТЦ сразу же провели проверку и никакой взрывчатки не нашли. А телефонного террориста сейчас ищет полиция. Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Кстати, футболист с именем Алексей Савкин действительно есть: около десяти лет назад он играл за ФК "Кривбасс" в городе Кривой Рог.

В Москве задержали угрожавшую взорвать вуз студентку, но она поделилась другой версией событий

В Москве задержали угрожавшую взорвать вуз студентку, но она поделилась другой версией событий

А ранее Лайф рассказывал о недовольном "украинце", который несколько дней подряд терроризировал корчму "Тарас Бульба" в Москве звонками с угрозами. Полиция провела проверку нескольких заведений сети, подозрительных граждан и предметов не обнаружили. Теперь сотрудники выясняют, кто звонил в ресторан с угрозами.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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