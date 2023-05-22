Четверо рабочих насмерть отравились газом при откачке воды из коллектора в Мытищах

В подмосковных Мытищах четверо рабочих погибли в коллекторе во время выполнения работ по откачке воды. Об этом сообщает региональное управление СКР.

В Подмосковье в коллекторе погибли четверо рабочих. Видео © t.me / ГСУ СК России по Московской области

"По данным следствия, 22 мая 2023 года в коллекторе, расположенном вблизи многоквартирного дома по ул. Борисовке г. Мытищи, были обнаружены тела четверых рабочих, осуществлявших откачку воды из коллектора", — уточнили в ведомстве.

Предположительно, мужчины отравились угарным газом, потому что не имели при себе индивидуальных средств защиты, которые необходимы при данных видах работ. Возбуждено уголовное дело. Следователи проверят организацию, где числились погибшие.