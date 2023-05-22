Четверо рабочих насмерть отравились газом при откачке воды из коллектора в Мытищах
В Мытищах четверо рабочих погибли в коллекторе из-за отравления угарным газом
В подмосковных Мытищах четверо рабочих погибли в коллекторе во время выполнения работ по откачке воды. Об этом сообщает региональное управление СКР.
В Подмосковье в коллекторе погибли четверо рабочих. Видео © t.me / ГСУ СК России по Московской области
"По данным следствия, 22 мая 2023 года в коллекторе, расположенном вблизи многоквартирного дома по ул. Борисовке г. Мытищи, были обнаружены тела четверых рабочих, осуществлявших откачку воды из коллектора", — уточнили в ведомстве.
Предположительно, мужчины отравились угарным газом, потому что не имели при себе индивидуальных средств защиты, которые необходимы при данных видах работ. Возбуждено уголовное дело. Следователи проверят организацию, где числились погибшие.
Ранее сообщалось, что в Уфе взрыватель артиллерийского снаряда подорвался в пункте сдачи лома, в результате случившегося от полученных ранений погиб рабочий.