Голый недекват забрался на алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане и расцарапал себя
"Il Messaggero": В ватиканском соборе мужчина забрался на алтарь и разделся
В Ватикане произошёл вопиющий случай святотатства: мужчина забрался на главный алтарь в соборе Святого Петра и полностью разделся. Об этом сообщает газета il Messaggero со ссылкой на Telegram-канал Welcome to Favelas.
Непристойная сцена случилась перед самым закрытием собора, а её свидетелями стали туристы. Ватиканские жандармы задержали нарушителя, его забрали в участок для установления личности и допроса. По предварительным данным, у мужчины наблюдаются психические нарушения: во время акции он сам себя царапал ногтями. Разделся он под бронзовым балдахином работы Джанлоренцо Бернини в центре главного католического храма мира.
Ранее Лайф писал, что москвич захотел "переродиться" и голышом спрыгнул с Андреевского моста. По его словам, "некое божественное пророчество рекомендовало ему переродиться".
Wikipedia / Михаил Бернгардт