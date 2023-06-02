Голый недекват забрался на алтарь в соборе Святого Петра в Ватикане и расцарапал себя

В Ватикане произошёл вопиющий случай святотатства: мужчина забрался на главный алтарь в соборе Святого Петра и полностью разделся. Об этом сообщает газета il Messaggero со ссылкой на Telegram-канал Welcome to Favelas.

Непристойная сцена случилась перед самым закрытием собора, а её свидетелями стали туристы. Ватиканские жандармы задержали нарушителя, его забрали в участок для установления личности и допроса. По предварительным данным, у мужчины наблюдаются психические нарушения: во время акции он сам себя царапал ногтями. Разделся он под бронзовым балдахином работы Джанлоренцо Бернини в центре главного католического храма мира.