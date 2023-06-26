Шестой за три дня ребёнок утонул во время купания в Приморье
В Приморском крае обнаружили тело пропавшей на реке Уссури девятилетней девочки
В Приморском крае нашли тело девятилетней девочки из Лесозаводска, пропавшей во время купания в реке Уссури. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ. Это уже шестой случай гибели несовершеннолетних во время купания в регионе начиная с выходных.
"Ещё один трагический случай произошёл сегодня в Лесозаводске. 9-летняя девочка утонула в притоке реки Уссури. В 19:40 (12:40 мск) тело девочки найдено, поднято и передано сотрудникам Следственного комитета", — говорится в телеграм-канале управления.
Напомним, ранее в Приморье произошло два случая утопления. Три ребёнка погибли во время купания в реке Арсеньевка Яковлевского района, ещё два — возле села Хвалынка Спасского района.
Wikipedia / Andshel