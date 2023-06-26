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26 июня, 13:00

Шестой за три дня ребёнок утонул во время купания в Приморье

В Приморском крае обнаружили тело пропавшей на реке Уссури девятилетней девочки

В Приморском крае нашли тело девятилетней девочки из Лесозаводска, пропавшей во время купания в реке Уссури. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ. Это уже шестой случай гибели несовершеннолетних во время купания в регионе начиная с выходных.

"Ещё один трагический случай произошёл сегодня в Лесозаводске. 9-летняя девочка утонула в притоке реки Уссури. В 19:40 (12:40 мск) тело девочки найдено, поднято и передано сотрудникам Следственного комитета", — говорится в телеграм-канале управления.

Губернатор Приморья обратился к учителям после гибели детей на реке Арсеньевка

Губернатор Приморья обратился к учителям после гибели детей на реке Арсеньевка

Напомним, ранее в Приморье произошло два случая утопления. Три ребёнка погибли во время купания в реке Арсеньевка Яковлевского района, ещё два — возле села Хвалынка Спасского района.

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Wikipedia / Andshel

Татьяна Миссуми
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