Шестой за три дня ребёнок утонул во время купания в Приморье

В Приморском крае нашли тело девятилетней девочки из Лесозаводска, пропавшей во время купания в реке Уссури. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ. Это уже шестой случай гибели несовершеннолетних во время купания в регионе начиная с выходных.