В Приморье при купании в водоёме погибли ещё два ребёнка

При купании у села Хвалынка Спасского района в Приморье погибли ещё два ребёнка — семилетний мальчик и 17-летняя девочка, которые числились пропавшими. Спасатели обнаружили оба тела.

"Предварительно установлено, что семилетний мальчик купался в водоёме и стал тонуть. Ему на помощь поспешила 17-летняя девочка, однако не смогла помочь и тоже ушла под воду", — уточнили в СУ СК по региону.

Позднее в региональном МЧС сообщили, что найдено тело второго ребёнка.

Дети купались в затопленном карьере, уточнили в пресс-службе краевого СУ СК. По данным местного ГУ МЧС, тело девочки было обнаружено в 15:55 (8:55 по мск). По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".