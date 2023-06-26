В Приморье при купании в водоёме погибли ещё два ребёнка
При купании у села Хвалынка Спасского района в Приморье погибли ещё два ребёнка — семилетний мальчик и 17-летняя девочка, которые числились пропавшими. Спасатели обнаружили оба тела.
"Предварительно установлено, что семилетний мальчик купался в водоёме и стал тонуть. Ему на помощь поспешила 17-летняя девочка, однако не смогла помочь и тоже ушла под воду", — уточнили в СУ СК по региону.
Позднее в региональном МЧС сообщили, что найдено тело второго ребёнка.
Дети купались в затопленном карьере, уточнили в пресс-службе краевого СУ СК. По данным местного ГУ МЧС, тело девочки было обнаружено в 15:55 (8:55 по мск). По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
Напомним, вчера два мальчика восьми и девяти лет и 12-летняя девочка ушли купаться на реку Арсеньевку. Один из них начал тонуть и стал звать на помощь друзей. Те бросились к нему, но их снесло течением. Единственный из ребят смог выбраться и позвонить маме. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
t.me / МЧС России