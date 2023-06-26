В Приморье нашли тело третьего утонувшего ребёнка
МЧС Приморья: Найдено тело третьего утонувшего ребёнка
Спасателями обнаружено тело третьего ребёнка, утонувшего во время купания в реке Арсеньевке Яковлевского района. Речь идёт о 12-летней девочке.
"Найдено тело третьего утонувшего ребёнка", — сообщили в МЧС.
Напомним, вчера два мальчика восьми и девяти лет и 12-летняя девочка ушли купаться на реку Арсеньевку. Один из мальчиков начал тонуть и стал звать на помощь друзей. Те бросились к нему, но их снесло течением. Единственный из ребят смог выбраться и позвонить маме. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ранее сообщалось, что найдено тело одного из трёх детей, пропавших на реке в Приморье.
t.me / МЧС России