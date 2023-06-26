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25 июня, 23:47

В Приморье нашли тело третьего утонувшего ребёнка

МЧС Приморья: Найдено тело третьего утонувшего ребёнка

Спасателями обнаружено тело третьего ребёнка, утонувшего во время купания в реке Арсеньевке Яковлевского района. Речь идёт о 12-летней девочке.

"Найдено тело третьего утонувшего ребёнка", — сообщили в МЧС.

В Приморье нашли тела двух из трёх детей, ушедших на реку

В Приморье нашли тела двух из трёх детей, ушедших на реку

Напомним, вчера два мальчика восьми и девяти лет и 12-летняя девочка ушли купаться на реку Арсеньевку. Один из мальчиков начал тонуть и стал звать на помощь друзей. Те бросились к нему, но их снесло течением. Единственный из ребят смог выбраться и позвонить маме. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ранее сообщалось, что найдено тело одного из трёх детей, пропавших на реке в Приморье.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Оксана Попова
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