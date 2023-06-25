Трое детей бесследно пропали после похода на реку в Приморье

Трое детей — два мальчика и девочка — ушли на реку и бесследно пропали. Ребят разыскивают полицейские, спасатели и волонтёры. Инцидент произошёл в Яковлевском районе Приморья, сообщает региональное УМВД РФ.

"Поступило сообщение о безвестном исчезновении трёх несовершеннолетних, 24 июня в 12:00 (05:00 мск) дети отправились на реку Арсеньевка, после чего домой не вернулись", — говорится в сообщении ведомства.

Всех, кто увидит разыскиваемых детей, просят обратиться в полицию. У двоих мальчишек — 8 и 9 лет — худощавое телосложение, карие глаза. Один из них — ростом 120–130 сантиметров, волосы тёмно-русые короткие, у того, что постарше, — рост 100–110 сантиметров, волосы светло-русого цвета. С ними девочка — 12 лет, она тоже худенькая, рост 120–150 сантиметров, волосы тёмно-русые, глаза карие.