В Приморье нашли тела двух из трёх детей, ушедших на реку

В ходе поисковых мероприятий были обнаружены тела двух мальчиков, которые с друзьями ушли на реку Арсеньевку Яковлевского района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края. Пока ничего не известно про третьего ребёнка.