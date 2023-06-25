В Приморье нашли тела двух из трёх детей, ушедших на реку
В ходе поисковых мероприятий были обнаружены тела двух мальчиков, которые с друзьями ушли на реку Арсеньевку Яковлевского района. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края. Пока ничего не известно про третьего ребёнка.
"Тела мальчиков 2012-го и 2014 года рождения обнаружены на дне неподалёку от места купания", — говорится в сообщении.
Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Напомним, два мальчика восьми и девяти лет и 12-летняя девочка ушли купаться на реку Арсеньевку. При этом никого из взрослых с ними не было. Один из мальчиков начал тонуть и стал звать на помощь друзей. Те бросились к нему, но их снесло течением. Зацепившись за корягу, несовершеннолетний вылез на берег, позвонил маме и рассказал о случившемся. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ранее сообщалось, что найдено тело одного из трёх детей, пропавших на реке в Приморье.