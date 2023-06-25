Появились новые детали истории про исчезновение трёх детей, ушедших на реку в Приморье

Следователи в Приморском крае завели уголовное дело по факту исчезновения трёх детей от 8 до 12 лет, которые ушли на реку Арсеньевку и не вернулись. Как выяснилось, изначально отправились купаться четверо несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. При этом никого из взрослых с ними не было.

"Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что 24 июня на реку пошли четверо детей. Один из них начал тонуть и позвал на помощь друзей. Те попытались спасти мальчика, но их унесло течением. Тонувший ребёнок смог зацепиться за корягу и вылез на берег. Тогда он позвонил маме и рассказал о том, что произошло. Сейчас на месте работают следователи и сотрудники МЧС. Устанавливаются обстоятельства случившегося, поиски пропавших продолжаются.