Найдено тело одного из трёх детей, пропавших на реке в Приморье
Найдено тело одного из трёх детей, пропавших на реке Арсеньевке в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Найден один из пропавших. К сожалению, мальчик погиб. Поиски продолжаются", — отметили в ведомстве.
В региональном СУ СК уточнили, что тело десятилетнего мальчика с признаками утопления было обнаружено в 30 метрах от места купания детей.
Ранее сообщалось, что два мальчика восьми и девяти лет и 12-летняя девочка ушли купаться на реку Арсеньевку. При этом никого из взрослых с ними не было. Один из мальчиков начал тонуть и стал звать на помощь друзей. Те бросились к нему, но их снесло течением. Зацепившись за корягу, несовершеннолетний вылез на берег, позвонил маме и рассказал о случившемся. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
t.me / su_skr25