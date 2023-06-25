Найдено тело одного из трёх детей, пропавших на реке в Приморье

Ранее сообщалось, что два мальчика восьми и девяти лет и 12-летняя девочка ушли купаться на реку Арсеньевку. При этом никого из взрослых с ними не было. Один из мальчиков начал тонуть и стал звать на помощь друзей. Те бросились к нему, но их снесло течением. Зацепившись за корягу, несовершеннолетний вылез на берег, позвонил маме и рассказал о случившемся. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.