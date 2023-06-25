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25 июня, 08:58

Найдено тело одного из трёх детей, пропавших на реке в Приморье

Найдено тело одного из трёх детей, пропавших на реке Арсеньевке в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Найден один из пропавших. К сожалению, мальчик погиб. Поиски продолжаются", — отметили в ведомстве.

В региональном СУ СК уточнили, что тело десятилетнего мальчика с признаками утопления было обнаружено в 30 метрах от места купания детей.

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Ранее сообщалось, что два мальчика восьми и девяти лет и 12-летняя девочка ушли купаться на реку Арсеньевку. При этом никого из взрослых с ними не было. Один из мальчиков начал тонуть и стал звать на помощь друзей. Те бросились к нему, но их снесло течением. Зацепившись за корягу, несовершеннолетний вылез на берег, позвонил маме и рассказал о случившемся. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Обложка ©

t.me / su_skr25

Иван Косицын
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