Губернатор Приморья обратился к учителям после гибели детей на реке Арсеньевка
Губернатор Приморья попросил учителей напомнить детям об опасностях при купании
В связи с трагической гибелью троих детей на реке Арсеньевка Яковлевского района губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к учителям. Он попросил их провести дополнительные профилактические занятия на летних площадках и напомнить детям о правилах безопасности на воде.
"Я обращаюсь уже непосредственно к преподавателям и учителям. Сейчас лето, у нас много прибрежных районов, где дети купаются на море, много речек. Оградить их от необдуманных действий, от неподготовленности — это наша задача, задача взрослых", — сказал Кожемяко в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Губернатор также выразил соболезнования семьям погибших детей. Кожемяко заверил родителей, что власти помогут им с организацией похорон.
Напомним, вчера два мальчика восьми и девяти лет и 12-летняя девочка ушли купаться на реку Арсеньевку. Один из мальчиков начал тонуть и стал звать на помощь друзей. Те бросились к нему, но их снесло течением. Единственный из ребят смог выбраться и позвонить маме. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Тела всех детей найдены.
t.me / МЧС России