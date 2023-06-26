Губернатор Приморья обратился к учителям после гибели детей на реке Арсеньевка

В связи с трагической гибелью троих детей на реке Арсеньевка Яковлевского района губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к учителям. Он попросил их провести дополнительные профилактические занятия на летних площадках и напомнить детям о правилах безопасности на воде.

"Я обращаюсь уже непосредственно к преподавателям и учителям. Сейчас лето, у нас много прибрежных районов, где дети купаются на море, много речек. Оградить их от необдуманных действий, от неподготовленности — это наша задача, задача взрослых", — сказал Кожемяко в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Губернатор также выразил соболезнования семьям погибших детей. Кожемяко заверил родителей, что власти помогут им с организацией похорон.