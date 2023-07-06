Камера сняла, как утонувший москвич пытался догнать переплывающего пруд друга

Москвич, который утонул в пруду на северо-востоке столицы, пытался догнать друга и переплыть с ним на другой берег, однако сделать этого не получилось. Телеграм-канал SHOT публикует видео, на котором видно, что мужчина на середине пути идёт ко дну.

Москвич пытался догнать друга и переплыть на другой берег. Видео © Telegram / SHOT

При этом его знакомый сумел доплыть до другого берега, а когда вышел из воды, не сразу заметил, что приятель утонул.