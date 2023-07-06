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6 июля, 15:50
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Камера сняла, как утонувший москвич пытался догнать переплывающего пруд друга

Утонувший в пруду москвич пытался догнать друга и переплыть на другой берег

Москвич, который утонул в пруду на северо-востоке столицы, пытался догнать друга и переплыть с ним на другой берег, однако сделать этого не получилось. Телеграм-канал SHOT публикует видео, на котором видно, что мужчина на середине пути идёт ко дну.

Москвич пытался догнать друга и переплыть на другой берег. Видео © Telegram / SHOT

При этом его знакомый сумел доплыть до другого берега, а когда вышел из воды, не сразу заметил, что приятель утонул.

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Лайф напоминает, что трагедия произошла в Капустинском пруду в районе Свиблово. Предварительно, мужчины были пьяны. Они решили искупаться, спасаясь от жары.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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