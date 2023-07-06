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6 июля, 13:28
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В пруду на северо-востоке Москвы, спасаясь от жары, утонул мужчина

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/53813" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обложка © Telegram / SHOT

Мужчина утонул в Капустинском пруду в районе Свиблово на северо-востоке Москвы, сообщает SHOT.

Кадры с места трагедии, где утонул мужчина. Видео © Telegram / Свиблово и рядом

По данным телеграм-канала, тело погибшего достали с четырёхметровой глубины. Со слов местных жителей, двое мужчин решили искупаться в жару, но один из них не смог доплыть до берега. Предварительно, оба были пьяные. Сейчас на месте трагедии работают спасатели МЧС и реанимационная бригада. О состоянии второго пловца не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Якутии девятиклассница утонула в бассейне во время выпускного. Родители 15-летней девочки попытались самостоятельно привести в чувство дочь, и это получилось, но ненадолго, а у прибывших позднее на место врачей не было оборудования для реанимации.

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Наталья Исакова
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