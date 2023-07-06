В пруду на северо-востоке Москвы, спасаясь от жары, утонул мужчина

Мужчина утонул в Капустинском пруду в районе Свиблово на северо-востоке Москвы, сообщает SHOT.

Кадры с места трагедии, где утонул мужчина. Видео © Telegram / Свиблово и рядом

По данным телеграм-канала, тело погибшего достали с четырёхметровой глубины. Со слов местных жителей, двое мужчин решили искупаться в жару, но один из них не смог доплыть до берега. Предварительно, оба были пьяные. Сейчас на месте трагедии работают спасатели МЧС и реанимационная бригада. О состоянии второго пловца не сообщается.