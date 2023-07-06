Москвичам рассказали, когда обжигающее солнце сменится дождями с грозами

После сегодняшней жары и солнечной погоды москвичей ждут сильные дожди. Погода начнёт портиться уже к полуночи. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Я даже не исключаю град. Если сегодня у нас +28...+30 °С, то к полуночи погода начнёт портиться, пройдут ливневые дожди с грозами, ночью — +16...+21 °С, завтра днём — +27...+32 °С", — отметил он в беседе с RT.

Тишковец добавил, что в субботу в столице ожидается холодный фронт, будет облачно с прояснениями, прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ночью будет не выше 20 градусов, днём — 22–27.

"В воскресенье дождей станет меньше, но всё равно без них не обойдётся. Местами кратковременный дождь, под утро — +11...+16 °С. В дневные часы — +20...+25 °С, ветер северный, 4–9 м/с", — отметил эксперт.

По его словам, в начале следующей недели в Москве сильно похолодает, максимальная температура днём в Москве будет 20 градусов, по области — 21. За несколько дней столбики термометров понизятся на десять градусов, подчеркнул синоптик.