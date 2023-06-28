Врач объяснила, почему летом так легко простудиться

Казалось бы, жарким летом придётся постараться, чтобы подхватить простуду. Увы, это не совсем так — переохлаждение организма может произойти даже под тёплым грибным дождём. О том, как поддержать иммунитет в хорошем состоянии и не заболеть, рассказала Ольга Мамаева, терапевт клиники "УГМК-Здоровье".

"Всегда нужно одеваться по погоде. Прохладным летом необходимо обязательно сохранять ноги в тепле, как и в любое время года. Это будет способствовать большему комфорту и сохранению иммунитета", — объяснила врач в беседе с РИА "ФедералПресс".

Если вы попали под дождь, то согрейтесь в душе с тёплой водой, советует Мамаева. Кроме того, промокнув, нужно сторониться кондиционируемых помещений и не находиться на ветру, это тоже чревато переохлаждением.

"После душа уместно переодеться в сухую одежду и выпить чашку горячего чая", — добавила терапевт.