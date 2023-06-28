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28 июня, 15:34

Врач объяснила, почему летом так легко простудиться

Терапевт Мамаева: Промокнув из-за летнего дождя, согрейтесь под тёплым душем

Казалось бы, жарким летом придётся постараться, чтобы подхватить простуду. Увы, это не совсем так — переохлаждение организма может произойти даже под тёплым грибным дождём. О том, как поддержать иммунитет в хорошем состоянии и не заболеть, рассказала Ольга Мамаева, терапевт клиники "УГМК-Здоровье".

"Всегда нужно одеваться по погоде. Прохладным летом необходимо обязательно сохранять ноги в тепле, как и в любое время года. Это будет способствовать большему комфорту и сохранению иммунитета", объяснила врач в беседе с РИА "ФедералПресс".

Если вы попали под дождь, то согрейтесь в душе с тёплой водой, советует Мамаева. Кроме того, промокнув, нужно сторониться кондиционируемых помещений и не находиться на ветру, это тоже чревато переохлаждением.

"После душа уместно переодеться в сухую одежду и выпить чашку горячего чая", добавила терапевт.
Врач составила топ-5 полезных напитков для лета, но даже с ними нельзя перебарщивать

Врач составила топ-5 полезных напитков для лета, но даже с ними нельзя перебарщивать

Летом можно не только переохладиться, но и подцепить вирусную инфекцию, например ангину. Оториноларинголог объяснила, почему даже в жаркие летние дни вирусы на дают людям покоя и норовят одарить какой-нибудь болезнью.

Обложка ©

Freepik

Юрий Лысенко
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