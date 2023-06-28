Врач объяснила, почему летом так легко простудиться
Терапевт Мамаева: Промокнув из-за летнего дождя, согрейтесь под тёплым душем
Казалось бы, жарким летом придётся постараться, чтобы подхватить простуду. Увы, это не совсем так — переохлаждение организма может произойти даже под тёплым грибным дождём. О том, как поддержать иммунитет в хорошем состоянии и не заболеть, рассказала Ольга Мамаева, терапевт клиники "УГМК-Здоровье".
"Всегда нужно одеваться по погоде. Прохладным летом необходимо обязательно сохранять ноги в тепле, как и в любое время года. Это будет способствовать большему комфорту и сохранению иммунитета", — объяснила врач в беседе с РИА "ФедералПресс".
Если вы попали под дождь, то согрейтесь в душе с тёплой водой, советует Мамаева. Кроме того, промокнув, нужно сторониться кондиционируемых помещений и не находиться на ветру, это тоже чревато переохлаждением.
"После душа уместно переодеться в сухую одежду и выпить чашку горячего чая", — добавила терапевт.
Летом можно не только переохладиться, но и подцепить вирусную инфекцию, например ангину. Оториноларинголог объяснила, почему даже в жаркие летние дни вирусы на дают людям покоя и норовят одарить какой-нибудь болезнью.
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