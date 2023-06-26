Врач объяснила, почему летом легче всего подцепить вирусы

Вирусы прекрасно себя чувствуют в летний период, поэтому риск заразиться одним из них высок и можно надолго слечь в постель с ангиной, ОРВИ или простым насморком. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала оториноларинголог и фониатр Мария Захарова.

"Вирусы боятся солнечного света, а не тепла. При тёплой погоде вирусы, наоборот, лучше размножаются. В тепле вирус может пролететь гораздо большее расстояние, чем в морозный солнечный день, и достаточно долго сохраняется на поверхности", — пояснила медик.

Также осложняющий ситуацию фактор — это перепады температур. Например, само по себе мороженое в жаркую погоду не может привести к ангине, но вызовет охлаждение, что и облегчит попадание вируса в организм. Кроме того, в некоторых водоёмах можно подцепить бактерии и иную заразу, предупредила доктор.

По её словам, течение болезни летом порой оказывается гораздо тяжелее из-за зноя и жары. Лучше соблюдать постельный режим, а если и выходить на улицу — то ненадолго и без физической активности, заключила Захарова.