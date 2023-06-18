Российских туристов предупредили о рисках заражения холерой

В России случаев заражения холерой немного, но путешественникам всё равно следует проявлять осторожность, так как именно они находятся в зоне риска. Заболеть холерой можно в результате контакта с водой или даже определённой едой. Особенно риски заражения увеличивают дополнительные перелёты. Как обезопасить себя во время путешествий, рассказал вирусолог Георгий Викулов.

"Очень важно правильное мытьё овощей и фруктов в летний период. Купание в пресноводных водоёмах увеличивает риск заражения, а также употребление некоторых морепродуктов: в частности, это речная рыба, раки, креветки, устрицы, не обработанные термически", — объяснил специалист в беседе с радио "Говорит Москва".

Также заразиться можно в случае злоупотребления алкоголем. По словам Викулова, в зоне риска находятся люди с низкой кислотностью желудочного сока. Вирусолог отметил, что за последние 20 лет в России было зафиксировано более ста случаев заболевания холерой, причём 85% из них — из-за туристов. В 1990-х года в Дагестане бушевала эпидемия холеры, тогда заразилось свыше 2,3 тысячи человек. По словам врача, болезнь завезли паломники, совершавшие хадж в Саудовскую Аравию.