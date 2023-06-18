В Роспотребнадзоре оценили риски распространения холеры в стране
Глава Роспотребнадзора: Случаев заболевания холерой почти нет, но риски остаются
На протяжении нескольких лет в России случаев заболевания холерой практически не было, однако риски распространения существуют всегда. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Риск холеры есть всегда. Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой, и сегодня риски есть во всех странах мира, потому что самолётом инфекцию может завезти любой турист", — пояснила она РИА "Новости" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ведомством, как и ранее, предпринимается комплекс мер для недопущения проникновения данной инфекции на территорию страны. Попова подчеркнула, что случаев заболевания в стране нет несколько лет, в том числе и завозных.
Холера — особо опасная острая кишечная антропонозная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae. Проникая через рот, инфекция поражает слизистую оболочку кишечника, тем самым нарушая работу пищеварительного тракта. Болезнь, как правило, распространяется в форме эпидемии.
Ранее Лайф писал о серьёзных инфекциях, которые можно подхватить при купании в водоёмах. Речь, в частности, идёт о холере и гепатите А. Свидетельствовать о заражении могут следующие симптомы: повышение температуры, появление сыпи на коже. При ухудшении самочувствия после купания необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением.
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