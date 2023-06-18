В Роспотребнадзоре оценили риски распространения холеры в стране

На протяжении нескольких лет в России случаев заболевания холерой практически не было, однако риски распространения существуют всегда. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Риск холеры есть всегда. Большое количество стран в мире, к сожалению, поражено холерой, и сегодня риски есть во всех странах мира, потому что самолётом инфекцию может завезти любой турист", — пояснила она РИА "Новости" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ведомством, как и ранее, предпринимается комплекс мер для недопущения проникновения данной инфекции на территорию страны. Попова подчеркнула, что случаев заболевания в стране нет несколько лет, в том числе и завозных.

Холера — особо опасная острая кишечная антропонозная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae. Проникая через рот, инфекция поражает слизистую оболочку кишечника, тем самым нарушая работу пищеварительного тракта. Болезнь, как правило, распространяется в форме эпидемии.