"Грозит гельминтозом и тифом": Терапевт назвал источники, из которых нельзя пить

Многие считают, что вода из родников самая чистая, однако это не всегда так. Как рассказал врач-терапевт Иван Ромасов, перечень безопасных вод ведётся Министерством экологии и Роспотребнадзором, а полная информация о них размещается около источников. Из непроверенных водоёмов без табличек воду пить категорически запрещено, объяснил он.

"Если говорить конкретно о родниках, то нужно понимать, что они относятся к поверхностным водам. Это вода неглубокого залегания, куда попадает всё, что находится на поверхности земли. Потенциально они являются нечистыми. Практически во всех поверхностных источниках находят или кишечную палочку, или превышение тех или иных элементов", — рассказал Ромасов "Газете.ru".

Употреблять воду из источников без системы очистки опасно для здоровья. Точно не стоит пить её, если есть какой-либо запах или она мутного цвета. Стоит обращать внимание и на территорию вокруг водоёма: рядом не должно быть туалетов, выгребных ям, навозных куч и иных источников загрязнения. Кроме того, родник должен находиться далеко от дороги и железнодорожных путей.

Специалист объяснил, что, выпив воду из непроверенного места, можно получить дизентерию, холеру, ботулизм, криптоспоридиоз, лихорадку Денге, гепатит А (болезнь Боткина), легионеллёз, тиф и другие болезни. Подхватить из подозрительных водоёмов можно также гельминтозы: аскаридоз, кампилобактериоз, лептоспироз, филяриатоз и другие. Также питьё может привести к отравлениям вредными веществами: фтором, свинцом и ртутью.

"Основные симптомы отравления: озноб, чувство жара, диарея, тошнота и рвота, нарушение координации движения, судороги, сильная головная боль, головокружение. При таких симптомах необходимо как можно быстрее добраться до врачей или вызывать скорую помощь", — рассказал Ромасов.