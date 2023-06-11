Названы серьёзные инфекции, которые можно подхватить при купании

При купании в озёрах, прудах человек может подхватить опасные инфекционные заболевания. Речь, в частности, идёт о холере и гепатите А, рассказал руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

В беседе с "Газетой.ru" эксперт уточнил, что вирусный гепатит А (болезнь Боткина) может передаваться водным путём. Болезнь сопровождается выраженной интоксикацией и поражением печени. Она встречается повсеместно, но чаще всего в жарких странах и регионах с низким уровнем гигиены, подчеркнул Лебедев. Он призвал вакцинироваться, чтобы защититься от вирусного гепатита А. По словам специалиста, самым опасным кишечным заболеванием водного происхождения считается холера.

"До сегодняшнего дня регистрируются вспышки этого заболевания, преимущественно в странах с жарким климатом. Защититься от холеры позволяет вакцинация. Также через воду могут передаваться крайне опасные брюшной тиф, паратифы А и Б", — добавил Лебедев.

Он уточнил, что безопасно купаться можно только в специально отведённых для этого местах. Как утверждает специалист, свидетельствовать о заражении могут следующие симптомы: повышение температуры, появление сыпи на коже. При ухудшении самочувствия после купания необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением.