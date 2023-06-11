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11 июня, 08:39

Названы серьёзные инфекции, которые можно подхватить при купании

Эксперт Лебедев: При купании в водоёмах можно заразиться гепатитом А и холерой

При купании в озёрах, прудах человек может подхватить опасные инфекционные заболевания. Речь, в частности, идёт о холере и гепатите А, рассказал руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

В беседе с "Газетой.ru" эксперт уточнил, что вирусный гепатит А (болезнь Боткина) может передаваться водным путём. Болезнь сопровождается выраженной интоксикацией и поражением печени. Она встречается повсеместно, но чаще всего в жарких странах и регионах с низким уровнем гигиены, подчеркнул Лебедев. Он призвал вакцинироваться, чтобы защититься от вирусного гепатита А. По словам специалиста, самым опасным кишечным заболеванием водного происхождения считается холера.

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"До сегодняшнего дня регистрируются вспышки этого заболевания, преимущественно в странах с жарким климатом. Защититься от холеры позволяет вакцинация. Также через воду могут передаваться крайне опасные брюшной тиф, паратифы А и Б", — добавил Лебедев.

Он уточнил, что безопасно купаться можно только в специально отведённых для этого местах. Как утверждает специалист, свидетельствовать о заражении могут следующие симптомы: повышение температуры, появление сыпи на коже. При ухудшении самочувствия после купания необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

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Ранее дерматолог Анастасия Котова рассказала, почему нельзя купаться в водоёмах с утками, водорослями и илистым дном. Тем более не нужно плавать в озере или пруду, если рядом с ними идут сельскохозяйственные работы или находятся свалки.

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ТАСС / Артём Геодакян

Иван Косицын
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