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9 июня, 10:35

Синоптик раскрыл, когда в Центральной России стартует купальный сезон

Синоптик Шувалов: Купальный сезон в Центральной России начнётся к концу июня

Купаться в водоёмах Центральной России можно будет после того, как температура воздуха продержится на уровне +20 градусов в течение пяти дней. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Вода прогревается днём, а ночью остывает. Пока среднесуточная температура воздуха хотя бы дней пять не продержится на уровне 20 градусов, говорить о том, что можно купаться, не приходится", — сказал синоптик.

Пока что купаться в открытых водоёмах ещё рано. Шувалов уточнил, что до 15 июня прогрева воды не ожидается, поэтому об открытии купального сезона в Центральной России можно говорить не раньше 20-х чисел июня.

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Ранее дерматолог объяснила, почему нельзя купаться в водоёмах с утками, водорослями и илистым дном. Тем более не нужно плавать в озере или пруду, если рядом с ними идут сельскохозяйственные работы или находятся свалки.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Ирина Фальке
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