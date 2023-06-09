Синоптик раскрыл, когда в Центральной России стартует купальный сезон

Купаться в водоёмах Центральной России можно будет после того, как температура воздуха продержится на уровне +20 градусов в течение пяти дней. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Вода прогревается днём, а ночью остывает. Пока среднесуточная температура воздуха хотя бы дней пять не продержится на уровне 20 градусов, говорить о том, что можно купаться, не приходится", — сказал синоптик.

Пока что купаться в открытых водоёмах ещё рано. Шувалов уточнил, что до 15 июня прогрева воды не ожидается, поэтому об открытии купального сезона в Центральной России можно говорить не раньше 20-х чисел июня.