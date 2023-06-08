Дерматолог объяснила, почему нельзя купаться в водоёмах с утками, водорослями и илистым дном

Открывать купальный сезон следует с осторожностью, потому что в воде могут содержаться бактерии и микроорганизмы, а также возбудители опасных инфекций. Об этом читателей Лайфа предупредила врач-дерматолог, миколог, эксперт сети детских клиник "Преамбула" и ДДЦ в Домодедове Анастасия Котова.

"В каких водоёмах можно купаться — это определяется специальными службами. Например, у нас в Москве есть чудесный Институт эпидемиологии, чьи специалисты берут пробы воды. Но там, где есть утки, домашняя птица, гуси и даже чайки, — это сразу нет. В такой воде живут паразиты церкарии — это личинки гельминтов водоплавающих птиц. Они вызывают так называемый "дерматит купальщика", который достаточно сложно диагностируется", — объясняет собеседница Лайфа.

Если рядом с озером или водоёмом идут какие-то сельскохозяйственные работы или находятся свалки — для купания это тоже "красный свет", говорит дерматолог. В такой воде купальщиков поджидают сальмонелла, кишечная палочка, лямблии, эхинококк, гельминты, аскариды. Дополнительные факторы риска — большое количество водорослей, стоячая вода, очень илистое дно.

"Если всё-таки искупались, то сразу, как только возможно, следует принять душ с мылом или сухим полотенцем чисто механически растереть кожу, чтобы не дать паразитам прицепиться. Особое внимание уделяем коже стоп — это распространённые "ворота" для входа инфекции, особенно после агрессивного педикюра. Лучше купаться в закрытом купальнике, а ещё лучше — в гидрокостюме. Дополнительной защитой может стать жирный крем, нанесённый на открытые участки кожи. Лучше, если он будет на основе вазелина", — рекомендует врач.