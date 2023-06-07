Житель Екатеринбурга выловил в местном озере червя-паразита и покрылся сыпью

В Екатеринбурге мужчина выловил в озере Шатраш червя-паразита, а сам оказался покрыт мелкой сыпью. Предположительно, она появилась из-за насекомых, которые живут в этом водоёме.

Житель Екатеринбурга покрылся сыпью после купания в озере Шатраш. Фото © Telegram / E1.ru

"Этот червь — так называемый конский волос, а укусы, судя по всему, оставили водяные блохи. Теперь всё болит и чешется", — сказал он в беседе с порталом Е1.ru.

По мнению гида-натуралиста сообщества EkaterinBird Дмитрия Галицына, найденный червь — это волосатик Gordius aquaticus, который не опасен для человека. А покусать мужчину могли не водяные блохи, как тот считает, а другие водные насекомые.