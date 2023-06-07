Житель Екатеринбурга выловил в местном озере червя-паразита и покрылся сыпью
Червь, которого мужчина выловил в озере в Екатеринбурге. Фото © Telegram / E1.ru
В Екатеринбурге мужчина выловил в озере Шатраш червя-паразита, а сам оказался покрыт мелкой сыпью. Предположительно, она появилась из-за насекомых, которые живут в этом водоёме.
Житель Екатеринбурга покрылся сыпью после купания в озере Шатраш. Фото © Telegram / E1.ru
"Этот червь — так называемый конский волос, а укусы, судя по всему, оставили водяные блохи. Теперь всё болит и чешется", — сказал он в беседе с порталом Е1.ru.
По мнению гида-натуралиста сообщества EkaterinBird Дмитрия Галицына, найденный червь — это волосатик Gordius aquaticus, который не опасен для человека. А покусать мужчину могли не водяные блохи, как тот считает, а другие водные насекомые.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в открытых водоёмах купание может обернуться проблемами со здоровьем: в реках, прудах, озёрах могут находиться патогенные бактерии, которые смертельно опасны для человека.