Россиян предупредили об опасности заразиться грибком или глистами из-за пляжного песка

Пляжный песок представляет опасность для здоровья человека, так как в нем обитает огромное количество бактерий и микробов. Об этом россиян в преддверии отпускного сезона предупредил руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, в пляжном песке "обитают" лямблии, амёбы, трипаносомы, а также патогенные грибы — возбудители микозов. Кроме того, на пляже можно подхватит гельминтов, то есть глистов, сообщил учёный в беседе с "Газетой.ru".

Хуже всего дела обстоят с "дикими" пляжами. На них точно не стоит закапываться или строить песочные фигуры – попав в мелкие ранки на коже, патогенные возбудители могут стать причиной грибка или кандидоза. Кроме того, споры грибов легко проникают в размокшую после купания кожу стоп, поэтому ходить босиком по грязному песку — тоже сомнительная идея.