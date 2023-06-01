Регион

Уведомления отключены

1 июня, 11:31

Россиян предупредили об опасности заразиться грибком или глистами из-за пляжного песка

Эксперт Роспотребнадзора Лебедев: В пляжном песке обитают патогенные грибы и гельминты

Пляжный песок представляет опасность для здоровья человека, так как в нем обитает огромное количество бактерий и микробов. Об этом россиян в преддверии отпускного сезона предупредил руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, в пляжном песке "обитают" лямблии, амёбы, трипаносомы, а также патогенные грибы — возбудители микозов. Кроме того, на пляже можно подхватит гельминтов, то есть глистов, сообщил учёный в беседе с "Газетой.ru".

Хуже всего дела обстоят с "дикими" пляжами. На них точно не стоит закапываться или строить песочные фигуры – попав в мелкие ранки на коже, патогенные возбудители могут стать причиной грибка или кандидоза. Кроме того, споры грибов легко проникают в размокшую после купания кожу стоп, поэтому ходить босиком по грязному песку — тоже сомнительная идея.

"Это по Фрейду": Психологи объяснили, что толкает людей становиться нудистами

"Это по Фрейду": Психологи объяснили, что толкает людей становиться нудистами

Ранее врач предупредил о риске получить гастрит и рак желудка через поцелуи, и всему виной — хеликобактерная инфекциия. В России её распространённость достигает 90%.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров