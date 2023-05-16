"Это по Фрейду": Психологи объяснили, что толкает людей становиться нудистами

Нудистские пляжи посещают неуверенные в себе люди, которые не в состоянии завести отношения в обычной жизни. Об этом пишет РИА "ФедералПресс", пообщавшись с психологами.

"В первую очередь на нудистские пляжи идут, чтобы посмотреть на голый противоположный пол. Если мы говорим про желание позагорать голым, то это можно сделать у себя на даче. Просто посидеть обнажённым на диване можно и дома. А идти без одежды туда, где есть противоположный пол, — это совсем другое дело. Это обычное природное сексуальное желание, по Фрейду", — пояснил психолог, сексолог Евгений Быстров.

Второй причиной он назвал стремление избавиться от комплексов, а третьей — желание познакомиться. Эксперт уверен, что нудисты имеют некоторые преимущества при выборе партнёра, так сказать — можно сразу оценить фигуру понравившегося человека. Психолог Андрей Камин добавил, что иногда людьми движет самолюбование, им хочется показать себя во всей красе, вот и идут на такие пляжи.

"Да, некоторым нравится своё тело, они его охотно демонстрируют. Но они с тем же успехом могут сходить на фитнес в откровенном спортивном костюме. Есть масса мест, где можно продемонстрировать тело в сексуальном контексте", — уточнил он.

Эксперты сошлись во мнении, что в нудистских пляжах нет ничего плохого, если всё это происходит вдали от посторонних глаз, тем более что подобные места существовали в СССР и Российской империи. Кроме того, есть банальное удобство в том, чтобы получить ровный загар без следов от купальника. Главное — всё это не должно превращаться в эксгибиционизм, когда человек полностью раздевается там, где ему вздумается, шокируя окружающих.

Что касается закона, то он не запрещает загорать нагишом. По словам юриста Михаила Камилова, для привлечения к ответственности по статье 135 УК РФ "Развратные действия" следствию придётся доказать умысел, что человек пришёл на пляж вовсе не ради загара.