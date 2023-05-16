"Это по Фрейду": Психологи объяснили, что толкает людей становиться нудистами
Психолог Быстров назвал неуверенность в себе причиной любви к нудистским пляжам
Нудистские пляжи посещают неуверенные в себе люди, которые не в состоянии завести отношения в обычной жизни. Об этом пишет РИА "ФедералПресс", пообщавшись с психологами.
"В первую очередь на нудистские пляжи идут, чтобы посмотреть на голый противоположный пол. Если мы говорим про желание позагорать голым, то это можно сделать у себя на даче. Просто посидеть обнажённым на диване можно и дома. А идти без одежды туда, где есть противоположный пол, — это совсем другое дело. Это обычное природное сексуальное желание, по Фрейду", — пояснил психолог, сексолог Евгений Быстров.
Второй причиной он назвал стремление избавиться от комплексов, а третьей — желание познакомиться. Эксперт уверен, что нудисты имеют некоторые преимущества при выборе партнёра, так сказать — можно сразу оценить фигуру понравившегося человека. Психолог Андрей Камин добавил, что иногда людьми движет самолюбование, им хочется показать себя во всей красе, вот и идут на такие пляжи.
"Да, некоторым нравится своё тело, они его охотно демонстрируют. Но они с тем же успехом могут сходить на фитнес в откровенном спортивном костюме. Есть масса мест, где можно продемонстрировать тело в сексуальном контексте", — уточнил он.
Эксперты сошлись во мнении, что в нудистских пляжах нет ничего плохого, если всё это происходит вдали от посторонних глаз, тем более что подобные места существовали в СССР и Российской империи. Кроме того, есть банальное удобство в том, чтобы получить ровный загар без следов от купальника. Главное — всё это не должно превращаться в эксгибиционизм, когда человек полностью раздевается там, где ему вздумается, шокируя окружающих.
Что касается закона, то он не запрещает загорать нагишом. По словам юриста Михаила Камилова, для привлечения к ответственности по статье 135 УК РФ "Развратные действия" следствию придётся доказать умысел, что человек пришёл на пляж вовсе не ради загара.
Ранее Лайф писал, что одна из главных причин снижения либидо в отношениях — это обида, которая может привести даже к психосоматическим последствиям. Чувство вины, вменяемое партнёру этим "инструментом", разрушает психику и здоровье, в итоге из созданного тупика в отношениях можно не выбраться вовсе.
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