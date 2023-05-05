Сексолог назвала обиды в отношениях убийцей либидо у женщин

Одна из главных причин снижения либидо в отношениях — это обида, которая может привести даже к психосоматическим последствиям. Чувство вины, вменяемое партнёру этим "инструментом", разрушает психику и здоровье, в итоге из созданного тупика в отношениях можно не выбраться и вовсе. Об этом рассказала сексолог Надя Ястребова.

"Почему не обижаться так сложно? Обиды — это капитал! Обиделся -> Обвинил -> Вменил чувство вины -> Добился желаемого. Если происходит подкрепление этого сценария, возникает иллюзия: чем больше обид, тем больше шансов достигать желаемого при помощи манипуляций", — объяснила эксперт в своём телеграм-канале.

Причём привычка обижаться, чтобы достичь нужной цели, как правило, родом из детства. Если аутентичные чувства, например гнев, печаль, страх или радость, не поощрялись или запрещались родителями, то ребёнок учился получать желаемое через "эмоциональный рэкет", объяснила сексолог.