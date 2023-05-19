Врач предупредил о риске получить гастрит и рак желудка через поцелуи

Гастрит вызывается микробом хеликобактер пилори, который может передаваться в том числе через поцелуи или ужин из одной тарелки. А если не лечить это заболевание, то есть риск получить рак желудка. Подробнее об этом рассказал врач – гастроэнтеролог-гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

В беседе с порталом "Страсти" он пояснил, что есть два механизма передачи хеликобактерной инфекции: фекально-оральный и орально-оральный. В России её распространённость достигает 90%. Дело в том, что гастритом легко заразиться, но сам по себе он не проходит. В результате люди не лечатся и всю жизнь распространяют инфекцию. Снизить риск заражения можно с помощью витамина C и цинка, препаратов из группы ребагита, а также тщательной гигиены. В последнем случае до обследования потенциального партнёра на хеликобактер рекомендуется воздержаться от поцелуев и возможности есть из одной посуды, а ещё необходимо мыть руки. Причём проверять наличие этих бактерий следует хотя бы раз в год здоровым и дважды — тем, кто уже имеет проблемы с желудком.

"Вообще, по международным и отечественным стандартам и рекомендациям хеликобактер нужно лечить всегда, как только нашли. Но симптомы при этом у инфицированных возникают далеко не всегда. Поэтому многие попустительски относятся к этой бактерии и думают, что пара антибиотиков для её лечения вреднее, чем просто жить вместе с бактерией. Так, 40 тысяч человек в нашей стране ежегодно получают рак желудка. Поэтому врач должен обязательно заглянуть в ваш желудок", — объяснил Вялов.

Но стоит отметить, что риск рака желудка составляет лишь доли процента, если пациент заразился. Избавиться от инфекции можно с помощью двух антибиотиков и препарата для снижения выработки кислоты, а также лекарств из группы ребамипида. Принимать их нужно довольно долго и в немалой дозировке. Обычно пациентам хватает одного курса для выздоровления.