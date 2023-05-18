Во избежание изжоги и язвы: Врач перечислила продукты, которые точно нельзя включать в завтрак

Чтобы избежать неприятных проблем со здоровьем, на завтрак лучше не употреблять простые углеводы, а также кофе и соки натощак. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-гастроэнтеролог центра "СМ-Клиника" Валерия Ломова.

По её словам, завтракать нужно обязательно всем, ведь с ночи в желчном пузыре скапливается большое количество желчи, которую необходимо вывести, чтобы в дальнейшем избежать развития желчнокаменной болезни. Однако от некоторых продуктов лучше отказаться.

Так, кофе натощак может раздражать слизистую желудка и увеличивать выработку соляной кислоты. Кофеин действует на нижний пищеводный сфинктер, вызывая развитие изжоги. Ежедневное употребление кофе натощак способно спровоцировать гастрит и язву желудка. Пить его утром можно, но только после завтрака и лучше всего с молоком.

Вредны утром и простые углеводы, считает эксперт. Например, это хлеб, выпечка и быстрые завтраки. Они могут привести к постепенному набору лишнего веса.

"Быстрые углеводы способны резко повышать уровень инсулина в крови, соответственно, это является прямой дорогой к ожирению, лучше отдавать предпочтение сложным углеводам, например крупам", — отметила она.

Также с утра стоит избегать употребления соков и фруктов, особенно цитрусовых. Они раздражают слизистую желудка из-за грубой клетчатки и кислот в составе. Это может спровоцировать обострение гастрита и возникновение язвенной болезни. А кисломолочные продукты на завтрак и вовсе бесполезны.

"Утром после сна в желудке отмечается высокая концентрация соляной кислоты, а кислая среда убивает все полезные лакто- и бифидобактерии, содержащиеся в йогуртах, кефире и прочем. Соответственно, пользы от употребления натощак молочнокислой продукции никакой нет", — добавила специалист.

Она рекомендовала не пить натощак горячую воду, чтобы избежать воспаления слизистой. Также Ломова назвала крайне плохой привычкой полный отказ от завтрака. Это может привести к образованию камней в желчном пузыре.