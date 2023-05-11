Эксперт по питанию озвучила плохие новости для всех, кто пропускает завтрак

Отказ от завтрака может привести не только к упадку сил и снижению когнитивных способностей, но и к ожирению. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на специалиста по функциональному питанию, нутрициолога Тамару Синько. По её словам, без утреннего приёма пищи человеку становится трудно контролировать аппетит в течение дня, поэтому есть риск вечером съесть гораздо больше.

"Те, кто пропускает завтрак, чаще пребывают в плохом настроении, у них меньше энергии, они склонны к усталости, апатии и депрессивным аспектам", — предупреждает эксперт.

Свой день Синько начинает с одного-двух стаканов тёплой воды, и рекомендуем всем следовать её примеру, особенно любителям кофе — этот напиток может вызвать обезвоживание. Ну а к бодрящей чашечке капучино или эспрессо идеальным компаньоном будут яйца. Если съесть их на завтрак вместе с фасолью, ощущения голода не будет примерно четыре часа, обещает нутрициолог.

"Яйца — идеальный источник белков и жиров, именно они дают нам длительное чувство насыщения", — говорит она.