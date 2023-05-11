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11 мая, 15:23

Эксперт по питанию озвучила плохие новости для всех, кто пропускает завтрак

Нутрициолог Синько: Те, кто пропускает завтрак, чаще бывают в плохом настроении

Отказ от завтрака может привести не только к упадку сил и снижению когнитивных способностей, но и к ожирению. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на специалиста по функциональному питанию, нутрициолога Тамару Синько. По её словам, без утреннего приёма пищи человеку становится трудно контролировать аппетит в течение дня, поэтому есть риск вечером съесть гораздо больше.

"Те, кто пропускает завтрак, чаще пребывают в плохом настроении, у них меньше энергии, они склонны к усталости, апатии и депрессивным аспектам", предупреждает эксперт.

Свой день Синько начинает с одного-двух стаканов тёплой воды, и рекомендуем всем следовать её примеру, особенно любителям кофе — этот напиток может вызвать обезвоживание. Ну а к бодрящей чашечке капучино или эспрессо идеальным компаньоном будут яйца. Если съесть их на завтрак вместе с фасолью, ощущения голода не будет примерно четыре часа, обещает нутрициолог.

"Яйца — идеальный источник белков и жиров, именно они дают нам длительное чувство насыщения", говорит она.

Назван завтрак всех советских детей, который может провоцировать серьёзную патологию

Назван завтрак всех советских детей, который может провоцировать серьёзную патологию

Кстати, ранее Лайф рассказывал, как питаться в офисе, чтобы не толстеть. Причём совершенно необязательно носить с собой огромные баулы с ненавистными судочками, главное, как ни странно, — не голодать. Достаточно иметь полноценный обеденный перерыв, а также полезно делать лёгкие перекусы орехами и фруктами.

Обложка ©

Unsplash

Марина Калегина
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