Аналитики рассчитали "индекс кофе с бутербродом" в России

"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс") во второй половине апреля вырос на 2,6 пункта. Такие цифры приводит РИА "Новости", ссылаясь на данные аналитиков агентства "Чек индекс".

В корзину для расчёта вошло семь самых популярных товаров, которые россияне закупают на завтрак: булка хлеба (400 г), ветчина (200 г), сливочное масло (180 г), сыр (200 г), огурец (500 г), растворимый кофе (95 г), сахар (1 кг).

"По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров", — говорится в сообщении агентства.

Во второй половине минувшего месяца (с 16 по 30 апреля) вырос средний чек по огурцам (на восемь процентов), сахару (один процент), сливочному маслу (0,8 процента) и кофе (0,6 процента), а снизился он по сыру (1,9 процента) и ветчине (1,8 процента). На прежнем уровне средний чек сохранился по батону. Так, по сравнению с началом месяца индекс вырос на 2,6 пункта и составил 101 пункт.