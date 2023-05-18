Без потери вкуса: Названо пять продуктов – заменителей соли

Обилие соли в полуфабрикатах и соусах заставляет человека употреблять её больше, чем нужно. Отказаться от "белой смерти" помогут пять продуктов, один из которых — морская капуста. Об этом рассказала диетолог Екатерина Ященко.

"В морской капусте достаточно много содержится калия, который тоже может придавать такой солоноватый вкус, натрий тоже там содержится и большое количество йода. Есть высушенные варианты: её мелко шинкуют, и можно как раз добавлять в качестве какой-то специи, добавки. Если использовать отварную, она будет менее насыщенного вкуса, но будет менее калорийна и можно использовать для салата, добавку к овощам", — отметила диетолог в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Также стоит обратить внимание на лимонный сок, который богат витамином С. При этом людям с гастритом следует быть аккуратнее. Если добавить три чайные ложки в салат, то опасности не будет. Не стоит забывать и про зелень, например укроп, петрушку или зелёный лук, которые способствуют нормализации артериального давления.

Список дополняет сельдерей — благодаря хрустящей текстуре он придаёт землистый вкус и тонкий аромат. Однако если человек против такой замены, есть альтернатива. Паприка, карри и тмин — такие пряности считаются природными антидепрессантами.