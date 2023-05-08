Врач пояснила, как переизбыток соли в блюдах влияет на здоровье и чем её заменить
Эндокринолог Павлова: Переизбыток соли в продуктах провоцирует гипертонию
Переизбыток соли в блюдах провоцирует гипертонию, из-за чего увеличивается риск инфаркта и инсульта. Совсем отказываться от неё не стоит, ведь она нужна для поддержания водно-солевого баланса, проведения нервных импульсов и работы мышц. Но обычно люди потребляют её в больших количествах. Об этом в телеграм-канале рассказала эндокринолог Зухра Павлова.
"Избыток [соли] провоцирует гипертонию, то есть увеличивает риск инфаркта и инсульта. <...> Как постоянно напоминает Всемирная организация здравоохранения, норма соли — четыре-пять граммов в сутки (чуть меньше чайной ложки)", — объяснила специалист.
По словам врача, больше всего скрытой соли в переработанном и копчёном мясе, в консервах, особенно рыбных, снеках, готовых соусах, смесях для приготовления блюд, бульонных кубиках. Также провокатор гипертонии есть в замороженных готовых продуктах и фаст-фуде, плавленом сыре. Ещё соли много в хлебе, но если потреблять не больше двух кусочков в день, то пользы получите больше, чем вреда.
Павлова дала четыре совета, как бороться с избытком соли в рационе. Во-первых, следует ограничить употребление вышеперечисленных продуктов. Во-вторых, рекомендуется готовить простые блюда, не добавлять готовые соусы и недосаливать. Также врач посоветовала читать состав продуктов. Если соль стоит в начале списка, то её там много. Лучше выбирать продукты с пометкой "Низкое содержание натрия" или "Без добавления соли". Кроме того, можно иначе добавить солёности блюдам. Например, в приготовлении салатов задействовать лимонный сок, имбирь, сушёный или свежий лук и чеснок.
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