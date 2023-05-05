Врач объяснил, как не впасть в зависимость от пищевого оргазма

Нередко причиной лишнего веса становится излишняя любовь к еде, когда пища становится главным источником удовольствия и радости. В таком состоянии человек пытается заесть нехватку эмоций, и это явление называется пищевым оргазмом. Какие продукты его вызывают и как не стать жертвой такого синдрома, рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев.

"Для здорового человека еда — это источник калорий и белков, жиров, углеводов, не более того. Для человека с ожирением еда — главный источник всех радостей жизни. Отсюда и термин "пищевой оргазм". Чтобы избавиться от этого состояния, нужно искать альтернативные источники удовольствий и налаживать питание", — объясняет врач в беседе с РИА "ФедералПресс".

Главные провокаторы — жирная пища, мучное, фастфуд, сладости. Калинчев отметил, что даже если при их употреблении соблюдается дефицит калорий, похудеть всё равно не получится. Избавиться от зависимости и достичь стабильного снижения веса можно только через правильное питание, а это чистые продукты.

"Приемы пищи худеющих должны быть основаны на чистой еде, а не на мешанине. Это — чистая крупа, мясо, рыба, овощи. Я не знаю примеров похудения на макаронах по-флотски, сосисках, пельменях и так далее", — сказал нутрициолог.

Сюда же можно подключить работу над гормонально-метаболическими отклонениями, ведь положительные эмоции мы получаем не только от неправильной еды. Увлечение едой стоит заменить другими занятиями — спорт, хобби, семья, интересная работа. Всё это отвлечёт от постоянного желания поесть и попить, уверен эндокринолог.