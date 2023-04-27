Эксперт по питанию перечислила продукты, от которых мы тупеем

Продукты с высоким содержанием сахара могут снижать концентрацию, ухудшать память и негативно влияя на работу мозга. Об этом предупредила в беседе с "Газетой.ru" нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер. Кроме того, наш мозг не обрадуется алкоголю, продуктам с красителями и консервантами.

При планировании рациона эксперт советует исключить ингредиенты, которые лишат мозг необходимых питательных веществ и даже могут привести к дополнительным проблемам, таким как воспаление или окислительный стресс.

"Например, избыток насыщенных жиров в пище, такой как жирное мясо и молочные продукты может приводить к воспалению в мозге и нарушению нейротрансмиттерной системы, что может отрицательно сказаться на настроении, памяти и концентрации", — перечислила Деккер.

Ну, а самыми вредными продуктами для работы мозга нутрициолог признала быстрые углеводы, и в первую очередь сладости и белый хлеб. Они приводят к скачкам уровня сахара в крови, а это ухудшает когнитивные функции мозга. Кроме того, перегрузка сахаром может вызвать воспаление, ухудшить память и концентрацию, а также повысить риск развития болезни Альцгеймера, предупреждает эксперт.