Главный по глазам и мозгу: 15 фактов о сморчках, которые заставят тебя пойти по грибы прямо сейчас

Конец апреля — самое время для сморчков. Некоторые даже называют эти грибы вторым трюфелем из-за сильного аромата и изысканного вкуса, однако на этом прелести сморчков не заканчиваются. Они также обладают множеством полезных свойств. Например, в их структуре есть редкие полисахаридные вещества: галактоманнаны, глюкоза, рамноза, n-ацетилглюкозамин. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог Ирина Мансурова, а также поделилась способом приготовления этих грибов.

"Улучшают обменные процессы в зрительном аппарате, укрепляют глазную мышцу, предупреждают помутнение хрусталика. Из вытяжки из сморчков изготавливаются лекарства для борьбы с катарактой, глаукомой, близорукостью и дальнозоркостью. И эти же препараты показаны людям, чья работа связана с повышенной нагрузкой на зрительный аппарат", — пояснила медик.

Кроме того, употребление гриба способствует улучшению обменных процессов в клетках и тканях, усиливает кровообращение, выводит токсины и шлаки, повышает выработку эритроцитов, предупреждает развитие варикозного расширения вен, улучшает функциональное состояние головного мозга и центральной нервной системы, снижает воспалительный процесс в мышечной и хрящевой ткани после растяжений, оказывает антибактериальное, мочегонное и противовирусное действие.

Однако нельзя забывать о противопоказаниях. Например, от продукта лучше отказаться при болезнях поджелудочной железы, язве, гастрите, дуодените, гепатите, почечной недостаточности, пониженной свёртываемости крови, аллергии, а также его нельзя употреблять детям до пяти лет.

При этом крайне важно правильно приготовить сморчки. Сначала нужно избавиться от песка и насекомых, поместив грибы в объёмную ёмкость ножками вверх, залить холодной водой, добавить соль и оставить на двадцать минут. При использовании высушенных грибов продолжительность замачивания увеличивается до четырёх-пяти часов. После этого необходимо поменять воду, посолить перед закипанием и проварить в течение десяти минут. Затем полуготовые сморчки из горячего отвара нужно извлечь и промыть под проточной водой, после чего повторно проварить на протяжении пятнадцати минут. Затем готовые сморчки откинуть на дуршлаг и несколько раз промыть чистой водой.

"После двукратного цикла термообработки вредоносные соединения полностью улетучиваются", — заверила диетолог.