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19 апреля, 05:00

Россиянам посоветовали слушать "музыку мозга" для борьбы со стрессом

Врач Сурненкова: Избавиться от тревоги, улучшить настроение и сон помогут наушники с "музыкой мозга"

<p>Энцефалофония<strong style="font-weight: bold;"> —</strong> методика, которая позволяет без лекарственных препаратов и сеансов психотерапии скорректировать нарушения сна и настроения. Фото ©<a href="https://unsplash.com/photos/bHsKr908pVM" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Unsplash</a></p>

Энцефалофония методика, которая позволяет без лекарственных препаратов и сеансов психотерапии скорректировать нарушения сна и настроения. Фото © Unsplash

Борьба со стрессом в современном мире становится одной из важнейших проблем. Контролировать эмоции нужно научиться каждому. Это уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, патологий нервной системы, злокачественных новообразований. Об одном из необычных методов, которые помогут снизить уровень тревожности, улучить сон и поднять настроение, читателям Лайфа рассказала врач функциональной диагностики, сомнолог, руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Красной Пресне" Татьяна Сурненкова.

Речь идёт об энцефалофонии — эффективном методе устранения стресса и его последствий в результате регулярного прослушивания музыки, созданной на основе биоритмов головного мозга человека. Он был впервые опробован в России на студентах-медиках, пациентах, страдающих бессонницей и тревогой, спортсменах и руководителях крупных предприятий.

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"Музыка мозга" никогда не надоест, её практически невозможно запомнить. Это идеальный тренажёр для нашей мыслительной системы. Кроме того, в результате прослушивания "музыки мозга" нервные клетки способны распознавать знакомый звук собственных волн как собственный голос и оптимизировать свою работу", — объяснила собеседница Лайфа.

По словам Сурненковой, преобладание в "мелодии" медленных ритмов соответствует расслабляющему, успокаивающему состоянию, а быстрых — настрою на позитив и бодрость.

"Этот метод показан людям, страдающим бессонницей, тревогой, расстройствами настроения и стрессом. Кроме того, "музыка мозга" облегчает мигрень и головные боли напряжения, повышает концентрацию внимания и работоспособность. Она может быть бесценным инструментом для пилотов, страдающих синдромом хронической усталости, военнослужащих, которым необходимо функционировать на оптимальном уровне в крайне непредсказуемых ситуациях, и другим людям, у которых нарушен цикл сна и бодрствования", — добавила она.

Записать свою "музыку мозга" просто. На начальном этапе происходит консультация врача, психологическое тестирование для оценки качества сна и уровня стресса, затем непосредственно запись электрической активности головного мозга с помощью энцефалографа. Занимает весь процесс примерно 20–30 минут. Далее происходит анализ данных и создание "музыки" с помощью специальной компьютерной программы на базе алгоритма, который подбирается индивидуально для каждого пациента. Сами файлы передаются на электронный носитель (плеер или смартфон) пациента и — вуаля — великолепное "лекарство" от стресса у вас под рукой.

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Марина Калегина
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