Эксперт перечислил растения, которые помогут взбодриться не хуже кофе

Поднять уровень энергии и взбодриться помогут напитки с цитрусовыми и родиолой розовой. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал эксперт по производству травяных напитков и директор чайной компании по производству травяных чаёв и других продуктов на основе трав, ягод и цветов Floris Илья Пуйда.

Он объяснил, что природные активные вещества адаптогенов, которые содержатся в некоторых видах трав, помогают организму справиться с нагрузками, уменьшая уровень кортизола и устраняя другие реакции на стресс. Вместе с тем они положительно влияют на иммунную систему, повышают как физическую, так и умственную работоспособность. Наконец, эти адаптогены уменьшают усталость и улучшают настроение.

"Такая содержащая адаптогены трава, как родиола розовая, может помочь снизить уровень стресса и повысить уровень энергии. В ней содержится ряд органических кислот, в том числе галловая, щавелевая и янтарная, а также дубильные вещества, которые и дают бодрость", — сказал он.

Повысить умственную и физическую выносливость помогут розмарин, женьшень, гинкго билоба, корень имбиря и мака перуанская. Эти растения следует заварить при температуре 85–90 градусов Цельсия. В случае с маком отметка не должна превышать 45 градусов. Затем напиток должен настояться. Розмарину и женьшеню для этого нужно 10–15 минут, а остальным растениям — 3–5 минут.

"Стоит обратить внимание на цитрусовые и ингредиенты, содержащие витамин С. Дело в том, что витамин C участвует в процессах синтеза норадреналина, который является важным нейромедиатором, отвечающим за энергию и бодрость. Кроме того, витамин C участвует в регуляции производства гормона мелатонина, который отвечает за уровень сна и бодрствования", — отметил эксперт.

Ещё Пуйда отметил шиповник, бергамот и лемонграсс, которые завариваются при температурах 65, 80 и 85–90 градусов соответственно. Все эти травы можно сочетать между собой и с зелёным или чёрным чаем.