Названы опасные для сердца "коктейли" из витаминов

Некоторые витамины опасно принимать одновременно, поскольку они либо не усваиваются, либо провоцируют новые заболевания. Одним из неудачных будет сочетание кальция и железа. Подробнее об этом рассказала "Газете.ru" эндокринолог Елена Островская.

"Кальций препятствует усвоению железа, поэтому рекомендуется избегать их одновременного приёма. Это может привести к железодефицитной анемии, а впоследствии — к учащённому или нерегулярному сердцебиению. В этих условиях сердце вынуждено перекачивать больше крови, чтобы компенсировать недостаток кислорода в крови. Это грозит увеличением сердца или сердечной недостаточностью", — объяснила врач.

Также высокие дозы кальция влияют на усвоение магния. Это сочетание повышает риск метаболических, воспалительных и сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила Островская. А одновременный приём кальция и поливитаминов просто не будет эффективен.

Не стоит пить витамин С вместе с железом, особенно людям с гемохроматозом или другими заболеваниями, связанными с избытком железа. Аскорбиновая кислота усиливает его всасывание, что может отяготить течение болезней. Если перечисленные витамины назначил врач, лучше принимать их в разное время. Например, кальций утром, а железо — вечером.