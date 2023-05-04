Названы опасные для сердца "коктейли" из витаминов
Эндокринолог Островская назвала опасные для здоровья сочетания витаминов
Некоторые витамины опасно принимать одновременно, поскольку они либо не усваиваются, либо провоцируют новые заболевания. Одним из неудачных будет сочетание кальция и железа. Подробнее об этом рассказала "Газете.ru" эндокринолог Елена Островская.
"Кальций препятствует усвоению железа, поэтому рекомендуется избегать их одновременного приёма. Это может привести к железодефицитной анемии, а впоследствии — к учащённому или нерегулярному сердцебиению. В этих условиях сердце вынуждено перекачивать больше крови, чтобы компенсировать недостаток кислорода в крови. Это грозит увеличением сердца или сердечной недостаточностью", — объяснила врач.
Также высокие дозы кальция влияют на усвоение магния. Это сочетание повышает риск метаболических, воспалительных и сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила Островская. А одновременный приём кальция и поливитаминов просто не будет эффективен.
Не стоит пить витамин С вместе с железом, особенно людям с гемохроматозом или другими заболеваниями, связанными с избытком железа. Аскорбиновая кислота усиливает его всасывание, что может отяготить течение болезней. Если перечисленные витамины назначил врач, лучше принимать их в разное время. Например, кальций утром, а железо — вечером.
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