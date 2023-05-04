Врач раскрыла целебные свойства пивных дрожжей и рассказала, кому они будут особенно полезны

О пользе пищевых добавок и её отсутствии ведётся множество споров и дискуссий. Мнения о них у врачей расходятся, но о пивных дрожжах и их полезных свойствах знает каждый, кто знаком с медициной. Об этом в беседе с Лайфом рассказала дерматовенеролог Наталия Жовтан.

Так, например, к ним относятся различные расы дрожжей вида Saccharomyces и Brettanomyces. Это окультуренные формы, которые используются во благо человека, отметила врач. По её словам, это не лекарственный препарат и судить о лечебных эффектах не стоит, однако дрожжи являются природным дополнительным источником витаминов группы А, В, Е, D, серы, магния, фосфора, цинка, а также аминокислот и незаменимых жирных кислот, необходимых для нормализации обменных процессов.

"Также пивные дрожжи усиливают ферментную активность работы системы пищеварения и могут способствовать активизации работы пищеварительной системы. В связи с этим биодоступность таких веществ выше в сравнении с синтетическими аналогами", — пояснила эксперт.

Особая польза будет при лечении заболеваний кожи, волос и ногтей, а также для тех, кто придерживается вегетарианства, людей с ослабленным иммунитетом, заболеваниями ЖКТ и нарушением обмена веществ. При этом назначать в комплексном лечении пивные дрожжи должен врач, ведь для их приёма есть противопоказания.