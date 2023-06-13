Россиянам рассказали, в каких странах легко подхватить дизентерию в отпуске

Подхватить дизентерийную палочку легче всего в Марокко, Турции, Египте и Тунисе. Об этом заявил гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

По его словам, через несколько дней после заражения возникает тошнота. Всё это может сопровождаться острыми болями в области живота. Кроме того, зачастую появляется понос со слизистыми выделениями. Температура в таком случае повышается до 39 градусов, а у детей может достичь даже 41 градуса. При проявлении таких симптомов нужно срочно обратиться к врачу, а до встречи с ним надо пить как можно больше жидкости, например подсоленную воду.

Неронов призвал не пить водопроводную воду в жарких государствах, а также не пробовать еду, которую готовят на улице. Лучше отказаться от рыбы и молочных продуктов.

"Перед употреблением любую воду обязательно кипятите не менее пяти минут. Если не можете довести её до 100 градусов Цельсия в данный момент, воспользуйтесь пятипроцентным спиртовым йодным раствором. Разбавьте один миллилитр в четырёх литрах прохладной воды, оставьте в открытой ёмкости на полчаса. По истечении этого времени раствором можно будет пользоваться, а лучше используйте специальные средства для очистки воды", — отметил эксперт в беседе с РИАМО.