Россиянам дали простые советы, как не отравиться в отпуске

Избежать пищевого отравления в отпуске помогут простые правила гигиены. Так, надо мыть руки с мылом и носить с собой антибактериальные влажные салфетки. Кроме того, не стоит брать в дорогу скоропортящиеся продукты — подойдут овощи и фрукты, а также сырокопчёная колбаса, хлеб, печенье и твёрдый сыр. Об этом заявил гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

"Употребление продуктов, которые долго находились под палящим солнцем, сырой воды, немытых ягод и фруктов может привести к пищевому отравлению. Виной всему инфекция, попадающая в организм. Первые признаки отравления могут проявиться в течение шести часов, зачастую через двое-четверо суток, а иногда и через две недели после употребления инфицированного продукта", — отметил Неронов в беседе с РИАМО.

Первыми признаками отравления являются озноб, жар, головные боли и тошнота. Затем могут возникнуть рвотные позывы и вздутие живота.

"Нередко при отравлении человека знобит, мучает жажда. Нарушается работа желудочно-кишечного тракта, появляется жидкий стул или даже понос, стул зачастую носит характерный вид (пенистый, слизистый, "зелёный"), иногда имеет специфический запах (зловонный, кислый)", — рассказал медик.

До приезда врача Неронов посоветовал попробовать промыть желудок: выпить один-два литра минеральной воды и постараться вызвать у себя рвотный рефлекс. А чтобы не допустить обезвоживания, лучше употреблять по полстакана воды каждый час.