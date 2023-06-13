Диетолог назвала виды мяса, от которых лучше отказаться летом

Организму тяжелее переваривать большое количество любой пищи в жаркое время, но особое внимание в этот период нужно обратить на употребление мяса. Хоть оно и богато питательными элементами, от некоторых его видов летом стоит отказаться, рассказала диетолог Евгения Пегова.

"Жареное мясо не полезно в принципе. А в жару наш организм и без того испытывает стресс. Нагружать пищеварительную систему не стоит. Это может обернуться болью в животе и тошнотой. Впрок жареное мясо точно не пойдёт", — рассказала врач интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Диетолог посоветовала летом отказаться от свинины и баранины, гуся и утки в пользу курицы, индейки, телятины и говядины. Употреблять мясо лучше запечённым или варёным. Перед приготовлением даже диетических сортов всё равно стоит срезать кожицу и жир. Сочетать мясо эксперт посоветовала со свежими овощами и цельнозерновыми крупами, не добавлять майонез, кетчуп и другие покупные соусы. Съедать за один приём лучше порцию не более 250 граммов.