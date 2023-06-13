Регион

Уведомления отключены

12 июня, 23:29

Диетолог назвала виды мяса, от которых лучше отказаться летом

Диетолог Пегова: Мясо в летнем рационе может обернуться несварением желудка

Организму тяжелее переваривать большое количество любой пищи в жаркое время, но особое внимание в этот период нужно обратить на употребление мяса. Хоть оно и богато питательными элементами, от некоторых его видов летом стоит отказаться, рассказала диетолог Евгения Пегова.

"Жареное мясо не полезно в принципе. А в жару наш организм и без того испытывает стресс. Нагружать пищеварительную систему не стоит. Это может обернуться болью в животе и тошнотой. Впрок жареное мясо точно не пойдёт", — рассказала врач интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Диетолог посоветовала летом отказаться от свинины и баранины, гуся и утки в пользу курицы, индейки, телятины и говядины. Употреблять мясо лучше запечённым или варёным. Перед приготовлением даже диетических сортов всё равно стоит срезать кожицу и жир. Сочетать мясо эксперт посоветовала со свежими овощами и цельнозерновыми крупами, не добавлять майонез, кетчуп и другие покупные соусы. Съедать за один приём лучше порцию не более 250 граммов.

Диетолог рассказал, какая еда вызывает болезни, убивающие больше всего людей

Диетолог рассказал, какая еда вызывает болезни, убивающие больше всего людей

Лайф напоминает, что из-за некачественного свиного мяса можно заразиться трихинеллёзом — это опасное заболевание, которое может даже привести к смерти. Настоящую опасность свинина представляет, если на производстве было допущено нарушение санитарных условий, а также при плохой термической обработке.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров