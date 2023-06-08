Диетолог рассказал, какая еда вызывает болезни, убивающие больше всего людей

Неправильный выбор ежедневной еды может стать причиной болезней, от которых люди умирают чаще всего. Таковыми считаются заболевания сердца и сосудистой системы, ожирение и эндокринные болезни. Специалисты по питанию рекомендуют исключить некоторые продукты из ежедневного употребления. Подробнее о том, что эксперты считают опасной едой, рассказал диетолог Андрей Бобровский в беседе с РИА "ФедералПресс".

Врач объяснил, что особенно вредна рафинированная еда. Так можно назвать те продукты, которые уже подверглись обработке и содержат много сахара, соли и жира. Такая еда очень хороша на вкус, но не подходит в качестве пищи на каждый день. Самый распространённый пример — картофель фри, который насыщается жиром в несколько этапов: когда его приводят в состоянии полуготовности, затем когда готовят полностью, и ещё возможен третий — когда картошку обмакивают в соус.

И это же справедливо для большей части сладких десертов, изделий из белой муки высшего сорта (включая белый хлеб), продуктов с большим количеством животного жира (полуфабрикаты, сало, консервированные продукты, а ещё сушеные и сильно солёные изделия — колбасы, рыба к пиву), уточнил врач.

Все подобные продукты Бобровский предлагает заменить на белки, жиры и углеводы с максимально естественным происхождением, к примеру овощи и фрукты. Желательно, чтобы путь от грядки до стола был как можно короче, подчеркнул он.