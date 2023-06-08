Диетолог рассказал, какая еда вызывает болезни, убивающие больше всего людей
Диетолог Бобровский призвал не есть рафинированную пищу регулярно
Неправильный выбор ежедневной еды может стать причиной болезней, от которых люди умирают чаще всего. Таковыми считаются заболевания сердца и сосудистой системы, ожирение и эндокринные болезни. Специалисты по питанию рекомендуют исключить некоторые продукты из ежедневного употребления. Подробнее о том, что эксперты считают опасной едой, рассказал диетолог Андрей Бобровский в беседе с РИА "ФедералПресс".
Врач объяснил, что особенно вредна рафинированная еда. Так можно назвать те продукты, которые уже подверглись обработке и содержат много сахара, соли и жира. Такая еда очень хороша на вкус, но не подходит в качестве пищи на каждый день. Самый распространённый пример — картофель фри, который насыщается жиром в несколько этапов: когда его приводят в состоянии полуготовности, затем когда готовят полностью, и ещё возможен третий — когда картошку обмакивают в соус.
И это же справедливо для большей части сладких десертов, изделий из белой муки высшего сорта (включая белый хлеб), продуктов с большим количеством животного жира (полуфабрикаты, сало, консервированные продукты, а ещё сушеные и сильно солёные изделия — колбасы, рыба к пиву), уточнил врач.
Все подобные продукты Бобровский предлагает заменить на белки, жиры и углеводы с максимально естественным происхождением, к примеру овощи и фрукты. Желательно, чтобы путь от грядки до стола был как можно короче, подчеркнул он.
Кстати говоря, частое употребление рафинированных продуктов грозит не только вышеупомянутыми болезнями. Из-за них можно буквально поглупеть. Недавние исследования французских учёных свидетельствуют о том, что рафинированные углеводы снижают когнитивные функции головного мозга.
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