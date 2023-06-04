Сладкое может сделать человека глупее, выяснили учёные

Рафинированные, или очищенные, углеводы в рационе могут приводить к снижению когнитивных функций мозга. Такие результаты показало исследование французских учёных, они опубликованы в научном журнале Personality and Individual Differences.

Специалисты в работе изучали связь между когнитивными функциями и употреблением углеводов у 95 здоровых взрослых людей в возрасте от 20 до 30 лет, среди которых были 48 женщин и 47 мужчин. Оказалось, что рафинированные углеводы негативно влияют на умственные способности у испытуемых обоих полов. В первую очередь к таким продуктам относятся хлебобулочные изделия и сладкое. Оценка умственных способностей проводилась с помощью теста Векслера (проверка на замену цифровых символов).

Это очередное исследование, подтверждающее предположение о том, что между здоровьем головного мозга и рационом питания есть устойчивая связь.