Врач рассказала о страшных последствиях трихинеллёза, вплоть до смерти
Инфекционист Мескина: Трихинеллёз может поразить мозг, глаза и почки
Трихинеллёз — опасное заболевание, которым можно заразиться, отведав блюдо со свиным мясом. Заболевшему грозят серьёзные последствия, вплоть до летального исхода, предупредила врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с "Вечерней Москвой".
Настоящую опасность свинина представляет в том случае, если на производстве были допущены нарушения санитарных условий, а также при плохой термической обработке (засоленное мясо, сало). Как объяснила медик, личинки трихинеллы проникают в организм человека через желудочно-кишечный тракт, циркулируют по крови и оседают в мышцах, в том числе сердечной. При этом с кровью они могут попасть и в другие органы, например мозг, глаза или почки, спровоцировав воспаление.
"Даже если человек вылечился, а вокруг личинки уже образовалась оболочка с кальцием внутри, после попадания в органы она может повреждать ткани, и эти функции утрачиваются на всю оставшуюся жизнь", — рассказала врач.
Сама болезнь протекает крайне тяжело, среди симптомов отмечаются высокая лихорадка, недомогание, гриппоподобное состояние и боли в мышцах. При этом лечение нелёгкое, используются непростые препараты с подключением инфузионной терапии, чтобы облегчить побочки.
Ранее Лайф рассказывал, что в Красноярском крае семилетний мальчик чуть не умер после употребления шашлыка, купленного семьёй на рынке. Врачи диагностировали у школьника опасное паразитарное заболевание — трихинеллёз. Это первый случай в регионе за последние три года.
ТАСС / Сергей Бобылев