Врач рассказала о страшных последствиях трихинеллёза, вплоть до смерти

Трихинеллёз — опасное заболевание, которым можно заразиться, отведав блюдо со свиным мясом. Заболевшему грозят серьёзные последствия, вплоть до летального исхода, предупредила врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с "Вечерней Москвой".

Настоящую опасность свинина представляет в том случае, если на производстве были допущены нарушения санитарных условий, а также при плохой термической обработке (засоленное мясо, сало). Как объяснила медик, личинки трихинеллы проникают в организм человека через желудочно-кишечный тракт, циркулируют по крови и оседают в мышцах, в том числе сердечной. При этом с кровью они могут попасть и в другие органы, например мозг, глаза или почки, спровоцировав воспаление.

"Даже если человек вылечился, а вокруг личинки уже образовалась оболочка с кальцием внутри, после попадания в органы она может повреждать ткани, и эти функции утрачиваются на всю оставшуюся жизнь", — рассказала врач.

Сама болезнь протекает крайне тяжело, среди симптомов отмечаются высокая лихорадка, недомогание, гриппоподобное состояние и боли в мышцах. При этом лечение нелёгкое, используются непростые препараты с подключением инфузионной терапии, чтобы облегчить побочки.