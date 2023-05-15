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15 мая, 09:04

В российском регионе ребёнок чуть не умер от заражённого шашлыка

В Красноярском крае ребёнок заразился трихинеллёзом после шашлыков с рынка

В Красноярском крае у семилетнего ребёнка диагностировано опасное паразитарное заболевание после употребления шашлыка, купленного семьёй на рынке. Об этом сообщил глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в телеграм-канале.

"Зарегистрирован первый в этом году случай заболевания трихинеллёзом в Красноярском крае. Диагноз установлен семилетнему ребёнку, проживающему в Бирилюсском районе", написал он.

Родители мальчика купили сырую свинину на стихийном рынке у неизвестного продавца. По предварительной информации, на продукцию не было ветеринарно-санитарного заключения экспертизы. Трихинеллёз — очень опасная болезнь, поражающая нервную систему, внутренние органы, вызывающая сыпь, отёки и лихорадку. Единственный способ избежать её — покупать мясо в проверенных магазинах. О состоянии ребёнка не сообщается.

Горяев напомнил, что последний подобный случай был в регионе три года назад. Тогда пациент поел мясо диких животных, что и привело к заражению.

Врач объяснил, сколько шашлыка можно съесть зараз без вреда для здоровья

Врач объяснил, сколько шашлыка можно съесть зараз без вреда для здоровья

Ранее сообщалось, что в Пермском крае после тренировки по хоккею умер 14-летний школьник. Мальчик играл в "Нытве" на позиции нападающего и никогда не жаловался на плохое самочувствие.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Татьяна Миссуми
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