Девятилетний ребёнок получил ожог, выпив сок из бутылки в столичном кафе
Девятилетний ребёнок получил химический ожог, выпив сок в столичном кафе
В Москве девятилетний ребёнок зашёл с мамой в кафе в центре города, попил сок из бутылки и получил химический ожог языка и пищевода. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
"По предварительной информации, днём 1 мая на улице Солянка женщина и её девятилетний сын зашли в одно из кафе, где ребёнок выпил сок из бутылки. Впоследствии в медицинском учреждении у мальчика был диагностирован химический ожог языка и пищевода. Жизнь мальчика вне опасности", — рассказали в прокуратуре.
По факту данного происшествия проводится проверка. Представители правоохранительных органов выясняют, отвечает ли оказание услуг данного заведения требованиям безопасности.
Ранее в Новой Москве был госпитализирован малолетний ребёнок, отравившийся бытовой химией в одном из детских садов.
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