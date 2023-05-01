Девятилетний ребёнок получил ожог, выпив сок из бутылки в столичном кафе

В Москве девятилетний ребёнок зашёл с мамой в кафе в центре города, попил сок из бутылки и получил химический ожог языка и пищевода. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

"По предварительной информации, днём 1 мая на улице Солянка женщина и её девятилетний сын зашли в одно из кафе, где ребёнок выпил сок из бутылки. Впоследствии в медицинском учреждении у мальчика был диагностирован химический ожог языка и пищевода. Жизнь мальчика вне опасности", — рассказали в прокуратуре.