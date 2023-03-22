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22 марта, 09:09

В Нижегородской области мать с двумя детьми отравились угарным газом

Две девочки и их мать отравились угарным газом в собственной квартире в Кстовском районе Нижегородской области. Как сообщает региональное СУ СКР, врачи смогли их спасти и теперь их жизни ничего не угрожает.

По данным ведомства, вчера в Кстовскую районную больницу поступили три человека — 35-летняя женщина и две её дочери, пятнадцати и пяти лет, с признаками отравления угарным газом. Причиной послужило то, что вечером в их квартире при работе газовой колонки и газовой плиты была включена вытяжка на кухне, пояснили в СК. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

"В настоящее время следователи СК совместно с представителями газоснабжающей организации продолжают работать на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе будет исследовано газовое оборудование на его исправность и правильность размещения в жилом помещении", — добавили в управлении.

Мужчина и 16-летняя школьница насмерть отравились угарным газом в Подмосковье

Мужчина и 16-летняя школьница насмерть отравились угарным газом в Подмосковье

Ранее Лайф писал, что двое детей погибли при пожаре в частном доме в подмосковном посёлке Часцы. Ребята восьми и пятнадцати лет скончались вследствие отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.

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ТАСС / Ян Жуйлун

Оксана Попова
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