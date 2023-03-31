В Новой Москве ребёнок отравился бытовой химией в детском саду
СКР возбудил дело по факту отравления ребёнка в детсаду в Новой Москве
В Новой Москве госпитализирован малолетний ребёнок, отравившийся бытовой химией в одном из детских садов. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.
"В настоящее время следователи столичного СК проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего", — сообщается в телеграм-канале ведомства.
Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ, которая предусматривает наказание за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Ранее в Коврове нескольких человек госпитализировали с отравлением после посещения кафе. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
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