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31 марта, 20:14

В Новой Москве ребёнок отравился бытовой химией в детском саду

СКР возбудил дело по факту отравления ребёнка в детсаду в Новой Москве

В Новой Москве госпитализирован малолетний ребёнок, отравившийся бытовой химией в одном из детских садов. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.

"В настоящее время следователи столичного СК проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего", — сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ, которая предусматривает наказание за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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Ранее в Коврове нескольких человек госпитализировали с отравлением после посещения кафе. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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