В Новой Москве ребёнок отравился бытовой химией в детском саду

В Новой Москве госпитализирован малолетний ребёнок, отравившийся бытовой химией в одном из детских садов. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.

"В настоящее время следователи столичного СК проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего", — сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ, которая предусматривает наказание за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".