В Коврове нескольких посетителей пиццерии госпитализировали с отравлением

По данным следователей, в период с 21 по 24 марта после посещения одного из сетевых кафе-пиццерий города медики забрали в больницы несколько человек, среди пострадавших нет людей в тяжёлом или критическом состоянии. Следователи вместе с городской прокуратурой и региональным отделением Роспотребнадзора временно приостановили деятельность заведения, изъяли пробы пищевой продукции, а также видеозапись и документацию. Вместе с тем правоохранители опрашивают пострадавших и проводят иные необходимые действия. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.