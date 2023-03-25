"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

25 марта, 12:45

В Коврове нескольких посетителей пиццерии госпитализировали с отравлением

СК начал проверку после госпитализации нескольких человек с отравлением во Владимирской области

<p>Кафе, посетители которого отравились под Владимиром. Обложка © <a href="https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1776415/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Владимирской области</a></p>

Кафе, посетители которого отравились под Владимиром. Обложка © СУ СКР по Владимирской области

В Коврове правоохранители начали выяснять обстоятельства отравления нескольких человек после посещения кафе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

"Следственным отделом по городу Коврову Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области по факту госпитализации нескольких человек с признаками пищевого отравления проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По данным следователей, в период с 21 по 24 марта после посещения одного из сетевых кафе-пиццерий города медики забрали в больницы несколько человек, среди пострадавших нет людей в тяжёлом или критическом состоянии. Следователи вместе с городской прокуратурой и региональным отделением Роспотребнадзора временно приостановили деятельность заведения, изъяли пробы пищевой продукции, а также видеозапись и документацию. Вместе с тем правоохранители опрашивают пострадавших и проводят иные необходимые действия. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

В Мордовии школьница выпила алкоголь из родительской заначки и отравилась

В Мордовии школьница выпила алкоголь из родительской заначки и отравилась

Ранее в Нижегородской области мать с двумя детьми отравились угарным газом. Причём врачи успели их спасти, теперь жизни россиян ничего не угрожает.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Владимирская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров