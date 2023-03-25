В Коврове нескольких посетителей пиццерии госпитализировали с отравлением
СК начал проверку после госпитализации нескольких человек с отравлением во Владимирской области
Кафе, посетители которого отравились под Владимиром. Обложка © СУ СКР по Владимирской области
В Коврове правоохранители начали выяснять обстоятельства отравления нескольких человек после посещения кафе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.
"Следственным отделом по городу Коврову Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области по факту госпитализации нескольких человек с признаками пищевого отравления проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
По данным следователей, в период с 21 по 24 марта после посещения одного из сетевых кафе-пиццерий города медики забрали в больницы несколько человек, среди пострадавших нет людей в тяжёлом или критическом состоянии. Следователи вместе с городской прокуратурой и региональным отделением Роспотребнадзора временно приостановили деятельность заведения, изъяли пробы пищевой продукции, а также видеозапись и документацию. Вместе с тем правоохранители опрашивают пострадавших и проводят иные необходимые действия. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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